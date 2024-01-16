Мирзиёев: Самый актуальный вопрос на сегодня — теневая экономика

«Например, 41% строительных предприятий указали в своем отчете только одного рабочего. Однако в прошлом году эти предприятия выполнили строительные работы на сумму 4 трлн сумов. Или в 5 тыс. плодоовощных хозяйствах с площадью земли не менее 25 га зарегистрирован 1 официальный работник».