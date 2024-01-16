Мирзиёев: Самый актуальный вопрос на сегодня — теневая экономика

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Самый актуальный вопрос сегодня — это теневая экономика, подчеркнул Шавкат Мирзиёев на совещании по приоритетным задачам обеспечения макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году, сообщает пресс-секретарь президента.
Анализ показывает, что высокий уровень теневого оборота сохраняется в сферах строительства, промышленности и услуг. Таким образом, в тени остаются десятки триллионов сумов.
В результате потери ВВП составляют 135 трлн сумов, а бюджета — 30 трлн сумов.
«Например, 41% строительных предприятий указали в своем отчете только одного рабочего. Однако в прошлом году эти предприятия выполнили строительные работы на сумму 4 трлн сумов. Или в 5 тыс. плодоовощных хозяйствах с площадью земли не менее 25 га зарегистрирован 1 официальный работник».
Он отметил, что необходимо четко понимать, что теневая экономика, прежде всего, является большим препятствием для деятельности добросовестно работающих предпринимателей.