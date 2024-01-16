Шелест отреагировал на слова Хоценко по уборке снега в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест во вторник, 16 января 2024 года, отреагировал на слова губернатора Виталийя Хоценко об уборке снега в Омске. В частности, градоначальник отметил, что дал поручение доложить губернатору не только о проводимых работах, но и о кадровом и подвижном составе омских ДЭУ.