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Шелест отреагировал на слова Хоценко по уборке снега в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест во вторник, 16 января 2024 года, отреагировал на слова губернатора Виталийя Хоценко об уборке снега в Омске. В частности, градоначальник отметил, что дал поручение доложить губернатору не только о проводимых работах, но и о кадровом и подвижном составе омских ДЭУ.
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Источник: Агентство «Москва»

"Сегодня губернатор Виталий Павлович Хоценко ещё раз обратил внимание на проблему, которая объективно существует в городе — это зимнее содержание дорог. Мы видим замечания омичей и поэтому усиливаем работу в этом направлении.

Дал поручение своему первому заместителю Евгению Викторовичу Фомину и руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галине Максимовне Зурнаджан представить главе региона исчерпывающую информацию о проводимых работах, в том числе в части практических откликов на посты и комментарии в социальных сетях; кадровом и техническом составе окружных ДЭУ; вариантах оперативного приобретения дополнительной техники и привлечения хозсубъектов в качестве подспорья", — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, утром 16 января 2024 года глава Омской области Виталий Хоценко опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заметил, что получает много жалоб по поводу наледи и снега в Омске, а также пообещал уделить большое время тому, чтобы разобраться с ситуацией.