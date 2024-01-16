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Бюджет страны недополучил 3 триллиона сумов из-за плохой работы хокимов. Им грозит увольнение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимам, которые не выставляли в прошлом году земли на торги, может грозить увольнение. В частности, из-за них государство упустило возможность заработать 3 триллиона сумов для бюджета. В этом году планируется продать земельных участков на 4 триллиона сумов. Об этом стало известно на сегодняшнем видеоселекторном совещании под председательством президента, передает корреспондент Podrobno.uz.

На совещании было отмечено, что реализация земельных участков предпринимателям через аукцион является крупнейшим источником средств для местных бюджетов. В прошлом году от продажи земель в госказну поступил 1 триллион сумов. При этом на местах упустили возможность пополнить бюджет дополнительно на 3 триллиона сумов.

В частности, отмечалось, что хокимы Балыкчинского и Джалалкудукского районов Андижанской области, а также Бектемирского, Мирабадского, Алмазарского, Чиланзарского, Юнусабадского и Яккасарайского районов Ташкента в течение года совсем не выставляли землю на аукционы. В связи с этим президент поручил премьер-министру принять решение о соответствии этих руководителей районов своим должностям.

В этом году Агентство по управлению госактивами должно разработать и обеспечить реализацию плана продажи земель на торгах на сумму 4 триллиона сумов.

Отмечалось, что наличие мастер-плана у районов станет огромным источником средств, поможет предпринимателям в реализации их планов, а населению получить рабочие места. При этом такие планы на данный момент разработаны только для 17 малых населенных пунктов.

Руководство экономического комплекса должно будет до конца года разработать мастер-планы для 70 районов, а в следующем году — для всех остальных населенных пунктов республики.

Шавкат Мирзиеев