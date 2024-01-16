Бюджет страны недополучил 3 триллиона сумов из-за плохой работы хокимов. Им грозит увольнение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимам, которые не выставляли в прошлом году земли на торги, может грозить увольнение. В частности, из-за них государство упустило возможность заработать 3 триллиона сумов для бюджета. В этом году планируется продать земельных участков на 4 триллиона сумов. Об этом стало известно на сегодняшнем видеоселекторном совещании под председательством президента, передает корреспондент Podrobno.uz.