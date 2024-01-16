Бюджет страны недополучил 3 триллиона сумов из-за плохой работы хокимов. Им грозит увольнение

На совещании было отмечено, что реализация земельных участков предпринимателям через аукцион является крупнейшим источником средств для местных бюджетов. В прошлом году от продажи земель в госказну поступил 1 триллион сумов. При этом на местах упустили возможность пополнить бюджет дополнительно на 3 триллиона сумов.
В частности, отмечалось, что хокимы Балыкчинского и Джалалкудукского районов Андижанской области, а также Бектемирского, Мирабадского, Алмазарского, Чиланзарского, Юнусабадского и Яккасарайского районов Ташкента в течение года совсем не выставляли землю на аукционы. В связи с этим президент поручил премьер-министру принять решение о соответствии этих руководителей районов своим должностям.
В этом году Агентство по управлению госактивами должно разработать и обеспечить реализацию плана продажи земель на торгах на сумму 4 триллиона сумов.
Отмечалось, что наличие мастер-плана у районов станет огромным источником средств, поможет предпринимателям в реализации их планов, а населению получить рабочие места. При этом такие планы на данный момент разработаны только для 17 малых населенных пунктов.
Руководство экономического комплекса должно будет до конца года разработать мастер-планы для 70 районов, а в следующем году — для всех остальных населенных пунктов республики.