Парламент Молдовы может собраться на внеочередную сессию

Запрос на проведение внеочередного созыва парламента спикер законодательного органа Игорь Гросу мотивировал необходимостью рассмотрения и одобрения проектов нормативных актов «социально-экономического и политического значения для Республики Молдова, которые должны быть приняты и применены в срочном порядке».