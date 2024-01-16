Парламент Молдовы может собраться на внеочередную сессию

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы могут собраться на внеочередную сессию 17 и 18 января. Постоянное бюро во вторник рассмотрит запрос о возможности проведения заседаний.
Запрос на проведение внеочередного созыва парламента спикер законодательного органа Игорь Гросу мотивировал необходимостью рассмотрения и одобрения проектов нормативных актов «социально-экономического и политического значения для Республики Молдова, которые должны быть приняты и применены в срочном порядке».
Речь идет о документах, касающихся оценки «институциональной целостности, реформы правосудия, избирательного законодательства и политических партий».
Проект повестки дня для внеочередной сессии парламента должен быть одобрен сегодня постоянным бюро.
Согласно регламенту, внеочередные и специальные заседания парламента могут проводиться по запросу президента Республики Молдова, председателя парламента или трети депутатов.
Весенняя сессия парламента начинается в феврале и не может закончиться позже конца июля. Осенняя сессия открывается в сентябре и длится до конца декабря.