«Бензин за год подорожал на 19%, несмотря на освобождение от акциза» — Шавкат Мирзиёев

Как отметил глава государства, в начале прошлого года чиновникам было поручено запастись достаточным количеством бензина. В целях предотвращения роста цен бензин также был освобожден от акцизного налога на год.
Несмотря на это, по словам президента, за последний год бензин подорожал в среднем на 19% из-за увеличения затрат на транспортировку, производство и экспорт.
«Я буду говорить это снова и снова. Инфляция — это налог на доходы физических лиц и предприятий. Если мы не обуздаем ее, не будет ни сокращения бедности, ни экономического роста», — сказал президент.
Глава государства также отметил, что, вероятно, цены на продукты питания вырастут во всем мире в следующем году. Подчеркивалось, что инфляцию продуктов можно обуздать только за счет увеличения их количества.
На совещании также отмечалось, что отныне каждый год будет приниматься специальное постановление правительства об увеличении выпуска продукции. Каждую неделю первый вопрос, вынесенный на обсуждение заседания правительства, будет посвящен сдерживанию инфляции.