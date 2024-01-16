Военные Южной Кореи заявили о готовности защитить фактическую морскую границу

В понедельник во время сессии парламента лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о незаконности этой линии. «Так как теперь ясно проведена южная граница нашего государства, никакие пограничные линии не могут быть позволены, в том числе незаконная “Северная разграничительная линия”. Если “Республика Корея” хоть на 0,001 мм нарушит нашу территориальную, воздушную или морскую границы, то это будет воспринято как развязывание войны», — привело его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.