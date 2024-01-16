Литва хочет нанять больше специалистов и закупиться дронами, чтобы ещё больше усилить границу с Калининградской областью

В 2024 году Министерство внутренних дел Литвы планирует укрепить охрану границы с Россией в Калининградской области. Об этом пишет Delfi.lt.
Для достижения этой цели власти проведут модернизацию инфраструктуры и системы наблюдения, увеличат количество беспилотных летательных аппаратов и расширят штат пограничников.
«В этом году мы планируем приступить к работе с 244 новыми офицерами в пограничной службе», — рассказала глава МВД Агне Билотайте.
Она подчеркнула, что на западе Литвы пограничники будут тесно сотрудничать с военными, оказывая помощь в охране стратегических объектов.