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Литва хочет нанять больше специалистов и закупиться дронами, чтобы ещё больше усилить границу с Калининградской областью

Власти проведут модернизацию инфраструктуры.
Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk
Источник: Reuters

В 2024 году Министерство внутренних дел Литвы планирует укрепить охрану границы с Россией в Калининградской области. Об этом пишет Delfi.lt.

Для достижения этой цели власти проведут модернизацию инфраструктуры и системы наблюдения, увеличат количество беспилотных летательных аппаратов и расширят штат пограничников.

«В этом году мы планируем приступить к работе с 244 новыми офицерами в пограничной службе», — рассказала глава МВД Агне Билотайте.

Она подчеркнула, что на западе Литвы пограничники будут тесно сотрудничать с военными, оказывая помощь в охране стратегических объектов.