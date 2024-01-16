Спецборт МЧС доставит в Египет гуманитарную помощь из Башкирии для Палестины

«Сегодня авиатранспортом МЧС России гуманитарный конвой вылетает в Египет. Груз, отправившийся 14 января с территории единого логистического центра под Уфой, благополучно доставлен до Москвы и загружен на спецборт, — сказал Азат Фаттахов. — Стоит отметить, что первая очередь гуманитарного конвоя, которая направлялась в декабре прошлого года, дошла до адресата. Хотелось бы высказать слова глубокой благодарности всем неравнодушным жителям Башкортостана, представителям мусульманского духовенства, волонтёрам религиозных объединений, а также сотрудникам МЧС России, госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям и предприятия “Башсельхозтехника”, на базе которого действует единый логистический центр. Отмечу, сбор гуманитарной помощи в мечетях и мусульманских учебных заведениях нашей республики продолжается. Акцент делается на сбор пожертвований на отдельный единый расчётный целевой счёт, который открыт в фонде “Иман-Башкортостан”. Номер счёта опубликован на официальных сайтах Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Республики Башкортостан».