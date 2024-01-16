Спецборт МЧС доставит в Египет гуманитарную помощь из Башкирии для Палестины

Общий объём собранного груза составил 30 тонн. Об этом информагентству «Башинформ» сообщил председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов.
«Сегодня авиатранспортом МЧС России гуманитарный конвой вылетает в Египет. Груз, отправившийся 14 января с территории единого логистического центра под Уфой, благополучно доставлен до Москвы и загружен на спецборт, — сказал Азат Фаттахов. — Стоит отметить, что первая очередь гуманитарного конвоя, которая направлялась в декабре прошлого года, дошла до адресата. Хотелось бы высказать слова глубокой благодарности всем неравнодушным жителям Башкортостана, представителям мусульманского духовенства, волонтёрам религиозных объединений, а также сотрудникам МЧС России, госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям и предприятия “Башсельхозтехника”, на базе которого действует единый логистический центр. Отмечу, сбор гуманитарной помощи в мечетях и мусульманских учебных заведениях нашей республики продолжается. Акцент делается на сбор пожертвований на отдельный единый расчётный целевой счёт, который открыт в фонде “Иман-Башкортостан”. Номер счёта опубликован на официальных сайтах Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Республики Башкортостан».
Напомним, решение о направлении гуманитарной помощи жителям Сектора Газа было принято в ноябре 2023 года на заседании Совета по межнациональным отношениям при Главе Башкортостана. Для сбора финансовой помощи анклаву открыт отдельный единый целевой расчётный счет в благотворительном фонде «Иман-Башкортостан» (40703 810 8 0600 0003627), на который любой желающий может перечислить благотворительные средства.
Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу религиозных деятелей и жителей республики об оказании гуманитарной помощи мирным жителям Палестины.