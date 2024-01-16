В Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею переноса столицы России в Сибирь. Столицу ранее предложили перенести в Иркутск.
По мнению Пескова, инициатива о переносе столицы из Москвы в Иркутск нереализуема.
«Сам не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет. Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — заявил представитель Кремля журналистам.
Ранее историк из Якутии Афанасий Николаев направил предложение о переносе столицы президенту РФ Владимиру Путину.
Ученый предложил включить соответствующий пункт в предвыборную программу Путина. По мнению историка, перенос столицы обеспечит сбалансированное развитие и европейской, а азиатской территорий страны, а также безопасность военно-политического руководства России.
Кроме того, Афанасий Николаев полагает, что перенос столицы ускорит экономическое развитие России за счет приближения к АТР (Азиатско-Тихоокеанскому региону).
Ученый также пояснил, почему выбор пал на Иркутск. Этот город близок к географическому центру России — Новосибирску, с одной стороны, а с другой — к крупнейшему источнику пресной воды — озеру Байкалу.