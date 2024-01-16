Президент поручил отправить 100 тысяч узбекских работников за рубеж

Сегодня на видеоселекторном совещании президент уделил большое внимание вопросу занятости населения. Глава государства отметил, что в прошлом году в 16 районах и городах не выполнили даже 70% плана по созданию постоянных рабочих мест.
В частности, он раскритиковал работу помощников хокимов в 319 махаллях республики, которые не смогли привлечь жителей к бизнесу. Работа 123 помощников хокимов Шараф-Рашидовского, Пастдаргомского и Ангорского районов, а также Андижана и Термеза признана неудовлетворительной. Президент поручил уволить их и прикрепить на эти позиции опытных специалистов..
Кроме того, президент отметил важность правильной организации работы в системе внешней трудовой миграции. Отмечалось, что большинство наших соотечественников, работающих сейчас за рубежом, заняты на простой и тяжелой низкооплачиваемой работе.
При этом у Узбекистана есть большие соглашения с рядом развитых стран Европы и Азии об организованном трудоустройстве наших граждан. В рамках договоренностей Узбекистан должен был отправить 150 тысяч специалистов, на деле работу за рубежом получили всего 9 тысяч рабочих.
Глава государства поручил Министерству занятости и сокращения бедности обучить 100 тысяч работников профессиям и языку, а также в организованном порядке направить их на работу на зарубежные предприятия.
Напомним, что в этом году власти планируют создать для узбекистанцев пять миллионов рабочих мест. Для этого была создана специальная программа.