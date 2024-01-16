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Президент поручил отправить 100 тысяч узбекских работников за рубеж

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент раскритиковал помощников хокимов за неспособность привлечь узбекистанцев к занятию бизнесом. Также он поручил Министерству занятости и сокращения бедности обучить профессиям и языку 100 тысяч работников. Их отправят на работу на зарубежные предприятия, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Президент поручил отправить 100 тысяч узбекских работников за рубеж
Источник: president.uz

Сегодня на видеоселекторном совещании президент уделил большое внимание вопросу занятости населения. Глава государства отметил, что в прошлом году в 16 районах и городах не выполнили даже 70% плана по созданию постоянных рабочих мест.

В частности, он раскритиковал работу помощников хокимов в 319 махаллях республики, которые не смогли привлечь жителей к бизнесу. Работа 123 помощников хокимов Шараф-Рашидовского, Пастдаргомского и Ангорского районов, а также Андижана и Термеза признана неудовлетворительной. Президент поручил уволить их и прикрепить на эти позиции опытных специалистов..

Кроме того, президент отметил важность правильной организации работы в системе внешней трудовой миграции. Отмечалось, что большинство наших соотечественников, работающих сейчас за рубежом, заняты на простой и тяжелой низкооплачиваемой работе.

При этом у Узбекистана есть большие соглашения с рядом развитых стран Европы и Азии об организованном трудоустройстве наших граждан. В рамках договоренностей Узбекистан должен был отправить 150 тысяч специалистов, на деле работу за рубежом получили всего 9 тысяч рабочих.

Глава государства поручил Министерству занятости и сокращения бедности обучить 100 тысяч работников профессиям и языку, а также в организованном порядке направить их на работу на зарубежные предприятия.

Напомним, что в этом году власти планируют создать для узбекистанцев пять миллионов рабочих мест. Для этого была создана специальная программа.

Шавкат Мирзиеев