Президент поручил отправить 100 тысяч узбекских работников за рубеж

При этом у Узбекистана есть большие соглашения с рядом развитых стран Европы и Азии об организованном трудоустройстве наших граждан. В рамках договоренностей Узбекистан должен был отправить 150 тысяч специалистов, на деле работу за рубежом получили всего 9 тысяч рабочих.