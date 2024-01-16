Парликов: увеличение транзита газа снизит давление на потребителей в Молдове

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Молдове нужно увеличивать возможности транзита газа, это повысит ее энергетическую устойчивость, сделает ее полноправным участником, а также снизит нагрузку на потребителей в стране, заявил министр энергетики Виктор Парликов.
«Чем больше будет объем газа, проходящего транзитом через территорию Республики Молдова, тем удобнее будет наша система для того, чтобы газ от поставщиков с юга попадал в газовые хранилища на западе Украины, тем меньше будет давление для потребителя в Молдове и тем больше мы, как страна, выиграем от газового транзита».
Он напомнил, о подписанном в декабре с Минэнерго Румынии меморандуме, который предусматривает возможность увеличения пропускной способности газопровода Яссы — Унгены — Кишинев за счет строительства трубопровода «Пояс Кишинева», которое может быть закончено к концу 2031 года.
«У нас есть договор с Vestmoldtransgaz, дочерней компанией Transgaz Romania, которая взяла на себя управление сетью. Они должны предложить решение, как нам обеспечить возможность транспортировать газ из Румынии на Украину и в обратном направлении. Потому что, в конце концов, все эти инвестиции имеют смысл с точки зрения развития регионального рынка», — заявил Парликов.