Парликов: увеличение транзита газа снизит давление на потребителей в Молдове

«Чем больше будет объем газа, проходящего транзитом через территорию Республики Молдова, тем удобнее будет наша система для того, чтобы газ от поставщиков с юга попадал в газовые хранилища на западе Украины, тем меньше будет давление для потребителя в Молдове и тем больше мы, как страна, выиграем от газового транзита».