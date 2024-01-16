В ПМР выразили обеспокоенность из-за подготовки боевых групп в Молдавии

Министр также отметил, что в Тирасполе в связи с данной информацией была подготовлена и направлена целая серия обращений, в том числе главы Приднестровья Вадима Красносельского в адрес всех участников переговорного процесса, включая молдавскую сторону. Глава МИД ПМР рассчитывает на то, что все международные участники переговоров, в первую очередь представители из ОБСЕ, приложат усилия для того, чтобы не допустить провокаций и дестабилизации обстановки.