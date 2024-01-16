Аксенов исполнил желание девочки из Армянска, попросившей его о встрече

«С удовольствием пообщался с девочкой и ее мамой Мариной. Успели обсудить самые разные темы: от хобби и любимых школьных предметов до того, каким мы видим Крым через 10 лет», — рассказал о встрече Сергей Аксенов.
По его словам, он впечатлен целеустремленностью и патриотизмом Сафины, которая в будущем мечтает стать госслужащей и трудиться на благо Крыма.
Уверен, при должном усердии у девочки все получится. Всегда нужно ставить перед собой высокие цели и стремиться к их достижению, верить в свои силы и ничего не бояться.
Сафина увлекается рисованием, поэтому глава Крыма подарил ей этюдник вместе со всеми необходимыми принадлежностями. Также для Сафины и ее мамы будет организована недельная поездка на Международную выставку-форум «Россия» в Москву.