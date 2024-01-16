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Аксенов исполнил желание девочки из Армянска, попросившей его о встрече

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с десятилетней Сафиной Аблатиповой из Армянска и ее мамой Мариной. Юная жительница Армянска на «Елке желаний» в родном городе попросила о личной встрече с крымским лидером.
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Источник: AP 2023

«С удовольствием пообщался с девочкой и ее мамой Мариной. Успели обсудить самые разные темы: от хобби и любимых школьных предметов до того, каким мы видим Крым через 10 лет», — рассказал о встрече Сергей Аксенов.

По его словам, он впечатлен целеустремленностью и патриотизмом Сафины, которая в будущем мечтает стать госслужащей и трудиться на благо Крыма.

Уверен, при должном усердии у девочки все получится. Всегда нужно ставить перед собой высокие цели и стремиться к их достижению, верить в свои силы и ничего не бояться.

Сергей Аксенов

Сафина увлекается рисованием, поэтому глава Крыма подарил ей этюдник вместе со всеми необходимыми принадлежностями. Также для Сафины и ее мамы будет организована недельная поездка на Международную выставку-форум «Россия» в Москву.