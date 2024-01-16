Первый зам Куйвашева объявил войну сосулькам

«Погода на Урале переменчива, после морозов и снегопадов синоптики обещают потепление. Это неизбежно приведет к сходу снега с крыш и появлению опасных для жителей навесов и сосулек, если заранее не решить вопрос с уборкой. За уборку крыш многоквартирных домов от снега и сосулек отвечают управляющие компании, с производственных и административных зданий — владельцы», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул».