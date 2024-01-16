В ЕК заявили, что ЕС вскоре сможет производить 1 млн артиллерийских боеприпасов в год

Он уточнил, что в рамках поддержки производства снарядов и ракет страны ЕС договорились выделить €500 млн на поддержку инвестиционных проектов в этой сфере. Общий объем инвестиций должен составить €1,4 млрд. «Наша роль и долг — не только продолжать, но и нарастить поддержку Украины. Евросоюз и его члены сейчас ведут работу по наращиванию возможностей для обеспечения Украины необходимой поддержкой, как и выполнения обязательств в сфере безопасности», — сказал он, добавив, что Украина для ЕС является «главным приоритетом».