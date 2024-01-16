Володин: у депутатов нет каникул как в США, есть работа в регионах

Спикер заявил, что в Госдуме аккредитовано 1062 журналиста, но они «меняться абсолютно не хотят». Якобы они «как привыкли за 90-е годы сравнивать Госдуму с Конгрессом США, так и сравнивают». «Хочешь менять мир — начни с себя. Коллеги, у нас нет отпусков. Отпуска есть в Конгрессе США, называются там — каникулы. А у нас — работа в регионах. Новогодние праздники
Он привел в пример лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, который «работает без выходных, без отпусков, без праздников». Также спикер упомянул в этом контексте главу фракции «Единой России» Владимира Васильева и председателя «Справедливой России» Сергея Миронова.
Как сообщает RTVI со ссылкой на источник, пресс-служба Госдумы неформально попросила журналистов отказаться от использования термина «каникулы» в отношении депутатов. По данным телеканала, в пресс-службе это объяснили тем, что это слово «создает ложный образ работы парламентариев и не соответствует действительности», из-за чего складывается впечатление, что российские депутаты много отдыхают.
Вчера, 15 января, началась первая пленарная неделя весенней сессии Думы.
Лаура Кеффер