Володин: у депутатов нет каникул как в США, есть работа в регионах

Спикер заявил, что в Госдуме аккредитовано 1062 журналиста, но они «меняться абсолютно не хотят». Якобы они «как привыкли за 90-е годы сравнивать Госдуму с Конгрессом США, так и сравнивают». «Хочешь менять мир — начни с себя. Коллеги, у нас нет отпусков. Отпуска есть в Конгрессе США, называются там — каникулы. А у нас — работа в регионах. Новогодние праздники 1—2 января , а с 3-го надо быть на работе. А тот, кто этому не следует, перестает быть депутатом», — убежден Вячеслав Володин.