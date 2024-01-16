Минобороны: в Беларуси будут создаваться укрепрайоны

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Оборудованием узлов сопротивления в Беларуси будут заниматься местные власти, рассказал начальник главного управления боевой подготовки Минобороны Александр Бас.
«Работа по созданию узлов сопротивления и в целом укрепленных районов будет продолжена. Мы видим, что в ходе проведения специальной военной операции в Украине глубоко эшелонированная оборона имеет значение».
По его словам, такая оборона выстраивается на вероятных направлениях движения врага. Она нужна, чтобы не дать врагу пройти. Правильно выстроенная оборона выполняет данную задачу.
Бас напомнил, что подобные узлы обороны уже созданы в Брестской и Гомельской областях и их формирование в республике будет продолжено.
«Оборудованием данных районов и узлов сопротивления в большей степени занимаются местные органы власти. После оборудования узлов сопротивления они передаются на баланс в том числе Вооруженных Сил и в дальнейшем используются как объекты учебно-материальной базы».
В этом году запланированы занятия на таких объектах. Учения на них будут длиться две-три недели с участием сил специальных операций.
«Подразделение, занявшее данный узел сопротивления, может вести оборону продолжительное время. Нет необходимости доставлять им боеприпасы, питание. Они полностью автономно или изолированно могут выполнять задачи», — заверил начальник главного управления боевой подготовки.
По его мнению, на таких узлах есть все условия для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность и вести бой. Там есть укрытия для людей и техники, в том числе замаскированные.