Введут ли в Крыму прямые выборы мэров — ответ Константинова

«Мы проанализировали опыт российских регионов. К большому сожалению, позитивного очень мало, в основном все отрицательно… Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня точно, но над какими-то вопросами мы работаем», — сказал председатель Госсовета РК на встрече с журналистами.
В частности, по словам Константинова, в случае введения прямых выборов в Крыму высок риск того, что, например, избранный горожанами мэр Симферополя, города крупного и самодостаточного, захочет стать самостоятельной политической фигурой. Вследствие этого между ним и главой республики неизбежно возникнет конфликт, пояснил спикер парламента.
По его словам, формула прямых выборов глав администраций «несет очень много минусов и мало плюсов».
«Да, мэр (в случае прямых выборов — ред.) получает дополнительный импульс и большую легитимность, вопросов нет. Но что, он от этого будет лучше работать? Нет. Москва с (мэром Сергеем — ред.) Собяниным — это, конечно, позитивный пример. Но это Москва. Я бы не хотел выборы в Москве сравнивать с выборами в Симферополе или любом другом городе Крыма, не в обиду им. Да и кадровая проблема никуда не делась», — добавил Константинов.
Инициативу ввести в Крыму прямые выборы глав администраций руководство республики озвучивало в 2021 году. Глава РК Сергей Аксенов объяснял это необходимостью расширения участия крымчан в политических процессах в регионе.
Планировалось ввести эту систему с 2024 года, когда в Крыму пройдут выборы Государственного совета РК и местных советов.
На данный момент главы администраций городов и районов в Крыму назначаются местными советами из претендентов, которые прошли конкурсную комиссию. Такой порядок определен законом республики и уставами муниципальных образований.