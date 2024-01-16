Введут ли в Крыму прямые выборы мэров — ответ Константинова

«Да, мэр (в случае прямых выборов — ред.) получает дополнительный импульс и большую легитимность, вопросов нет. Но что, он от этого будет лучше работать? Нет. Москва с (мэром Сергеем — ред.) Собяниным — это, конечно, позитивный пример. Но это Москва. Я бы не хотел выборы в Москве сравнивать с выборами в Симферополе или любом другом городе Крыма, не в обиду им. Да и кадровая проблема никуда не делась», — добавил Константинов.