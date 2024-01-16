Ратмир Мавлиев отменил проект планировки кварталов в исторической части Уфы

Речь идет о территории, ограниченной с северо-запада железной дорогой, рекой Белая, с севера — улицей имени города Галле, с юго-востока -проспектом Октября, с юга — улицами 50-летия Октября, Революционной, Аксакова и Красина. Данный проект затрагивал землю площадью в 717 гектар, там планировалось построить жилье на семь тысяч квартир суммарной площадью 540 тысяч квадратных метров. Предполагалась модернизация и комплексное развитие социальной и транспортной инфраструктуры.