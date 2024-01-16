Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию на фронте

«Формула мира», разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений». В Москве «формулу» Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по «формуле мира» с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла.