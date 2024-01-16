Казахстан отменил запрет на транзит и ввоз живого скота, мяса и молока из России

«Разрешаются поставки живых животных и птицы, мясной, молочной и всех видов птицеводческой продукции, готовых изделий, инкубационного яйца, генетического материала, кормов и кормовых добавок для птиц и живых животных, непищевого и необработанного кожевенного сырья и изделий, полученных от убоя животных и птиц, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки, а также охотничьи трофеи», — говорится в сообщении.