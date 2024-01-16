Казахстан отменил запрет на транзит и ввоз живого скота, мяса и молока из России

АЛМАТЫ, 16 янв — Sputnik. Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана с 16 января отменяет ранее введенные санитарные ограничения на ввоз в республику ряда товаров с территории 26 регионов России.
«Разрешаются поставки живых животных и птицы, мясной, молочной и всех видов птицеводческой продукции, готовых изделий, инкубационного яйца, генетического материала, кормов и кормовых добавок для птиц и живых животных, непищевого и необработанного кожевенного сырья и изделий, полученных от убоя животных и птиц, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки, а также охотничьи трофеи», — говорится в сообщении.
Кроме того, из некоторых регионов может осуществляться транзит по территории Казахстана КРС, живых овец и коз.
Ранее сообщалось, что Союз птицеводов Казахстана поддержал инициативу Россельхознадзора о введении ограничений на транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан. Глава объединения, Руслан Шарипов, выразил обеспокоенность из-за импорта мяса птицы по демпинговым ценам, который создает серьезные трудности для местных производителей.
Он подчеркнул, что отсутствие собственного производства оборудования, премиксов, витаминов и ветеринарных препаратов создает реальную угрозу ввоза возбудителей инфекционных болезней.
Пока эпизоотическая ситуация по особо опасным и инфекционным болезням животных и птиц на территории Казахстана остается благополучной, однако в страну уже завезены все известные болезни мира, заявил он.