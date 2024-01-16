В Узбекистане полностью пересмотрят налоговую систему

На совещании 16 января президент поручил полностью пересмотреть налоговую систему страны.
Так, при Налоговом комитете будет создана Инспекция бюджетных организаций. Ей передадут работу с 40 тысячами бюджетных организаций, которой раньше занимались на уровне районов. Деятельность инспекции будет полностью оцифрована и интегрирована в электронную систему казначейства.
При комитете также появится Инспекция по взысканию налоговой задолженности. Ей будут предоставлены те же полномочия, что и Бюро принудительного исполнения.
Кроме того, создадут отдельную систему для работы с 35 коммерческими банками и 80 крупнейшими предприятиями, которые обеспечивают 50% налоговых поступлений в бюджет страны.
Для этого внутри Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам появится новая структура, которая будет работать напрямую с Министерством экономики и финансов.