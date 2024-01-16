В Узбекистане полностью пересмотрят налоговую систему

Так, при Налоговом комитете будет создана Инспекция бюджетных организаций. Ей передадут работу с 40 тысячами бюджетных организаций, которой раньше занимались на уровне районов. Деятельность инспекции будет полностью оцифрована и интегрирована в электронную систему казначейства.