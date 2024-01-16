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В Узбекистане полностью пересмотрят налоговую систему

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Работу с бюджетными организациями передадут из уровня районов в новую инспекцию. Также при Налоговом комитете появится аналог БПИ, а крупных налогоплательщиков объединят на площадке, напрямую взаимодействующей с Министерством экономики и финансов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

На совещании 16 января президент поручил полностью пересмотреть налоговую систему страны.

Так, при Налоговом комитете будет создана Инспекция бюджетных организаций. Ей передадут работу с 40 тысячами бюджетных организаций, которой раньше занимались на уровне районов. Деятельность инспекции будет полностью оцифрована и интегрирована в электронную систему казначейства.

При комитете также появится Инспекция по взысканию налоговой задолженности. Ей будут предоставлены те же полномочия, что и Бюро принудительного исполнения.

Кроме того, создадут отдельную систему для работы с 35 коммерческими банками и 80 крупнейшими предприятиями, которые обеспечивают 50% налоговых поступлений в бюджет страны.

Для этого внутри Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам появится новая структура, которая будет работать напрямую с Министерством экономики и финансов.

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