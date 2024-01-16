Министр образования Татарстана: школьники, не зарегистрированные в edu.tatar, не получат аттестаты

По его словам, вместо аттестата о среднем общем образовании такие учащиеся получат лишь справку об окончании 11 классов. Он отметил, что от того, будут ли данные школьника в единой системе, зависит не только возможность участия в ЕГЭ, но и получение материалов для экзаменов.