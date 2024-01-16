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Министр образования Татарстана: школьники, не зарегистрированные в edu.tatar, не получат аттестаты

Вместо аттестата о среднем общем образовании такие учащиеся получат лишь справку об окончании 11 классов.

Татарстанские школьники, чьи родители отказались предоставлять данные для системы электронного образования edu. tatar, не смогут получить аттестат. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга, посвященного модернизации системы электронного образования, заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

— До 1 февраля, когда ребенок должен подать заявление на участие в ЕГЭ, остались считанные 15 дней. А без ЕГЭ он останется без аттестата.

сказал министр

По его словам, вместо аттестата о среднем общем образовании такие учащиеся получат лишь справку об окончании 11 классов. Он отметил, что от того, будут ли данные школьника в единой системе, зависит не только возможность участия в ЕГЭ, но и получение материалов для экзаменов.

Напомним, в Татарстане 155 тысяч родителей оформили доступ в систему «Электронное образование РТ» через «Госуслуги».

В республике все школы перешли на обновленную версию системы «Электронное образование РТ». Теперь вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА («Госуслуги»), из-за чего у некоторых родителей возникли проблемы с отслеживанием успеваемости своих детей. В некоторых школах педагоги и вовсе были вынуждены предложить ученикам вернуться к бумажным дневникам.

образование