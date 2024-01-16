Крейсеру Военно-Морского флота России присвоят имя «Братск»

Наименование «Братск» присвоят крейсеру Военного-Морского Флота РФ. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов поддержал обращение губернатора Приангарья Игоря Кобзева о присвоении кораблю флота данного наименования для сохранения исторических традиций, пишет ИА IrkutskMedia.
Корабль «Братск» будет очередным серийным крейсером Тихоокеанского флота. К строительству судна приступят в 2025 году. Как подчеркнул адмирал в письме к главе области, позиция руководства региона по совершенствованию методом патриотического воспитания молодежи и сохранения шефских связей с экипажами кораблей Тихоокеанского флота в Главном командовании ВМФ поддержено.
«Судно “Братск” в ВМФ страны уже было. Это крейсерская атомная подводная лодка К-392. На ней служили многие братчане, для них это было делом чести. Экипаж подлодки работал над освоением новой техники, испытывал современные виды вооружения, выполнял задачи боевой службы в море», — рассказал Игорь Кобзев.
Он также добавил, что судно было выведено из состава ВМФ в 2020 году. По мнению губернатора, важно сохранить преемственность, поэтому он принял к сведению просьбы жителей Братска вернуть наименование «Братск» и обратился с предложением к командованию.