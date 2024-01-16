Имам из Казахстана получил приглашение на обед с президентом США

«Каждый год президент США даёт благотворительный обед. Из нашей страны выбор пал на меня, конечно, по воле Аллаха. Мы намерены посетить обед, представляя интересы нашего государства, внешнюю и внутреннюю политику нашего президента, а также раскрывая нашу духовность, показывая, что история нашего государства велика. Мы полетим туда на следующей неделе», — сообщил Нурлан Байжигитов.