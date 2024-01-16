В финал кадрового губернаторского конкурса в Омске прошли 223 претендента

— В правилах мы указывали, что в финале встретятся 200 человек. Однако в ходе подведения итогов дистанционного этапа было принято решение не отсекать ровно по этой отметке, а пригласить всех, кто набрал достаточно высокие баллы. Поэтому итоговое число участников, получивших приглашения в финал, составило 223 человека. Теперь все мы ожидаем финал, где участники встретятся уже друг с другом и с экспертами проекта. Мы с коллегами по Наблюдательному совету тоже будем присутствовать на очных испытаниях и следить за тем, чтобы соблюдались базовые принципы этого состязания — открытость, объективность и прозрачность, — рассказал председатель наблюдательного совета проекта «Омская область: ПРОдвижение», сенатор от Омской области Иван Евстифеев.