В финал кадрового губернаторского конкурса в Омске прошли 223 претендента

16 января в Омске подвели поэтапный итог первого в регионе крупного кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение», запущенного по инициативе губернатора Виталия Хоценко в 2023 году. В цифрах состязание выглядит так: из 8200 заявок в финал прошли 223 претендента. Напомним, что по итогам конкурса из победителей будут отобраны кандидаты в команду главы региона, а некоторые финалисты образуют кадровый резерв для этой команды.
— Все победители получат по миллиону рублей на образование, войдут в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в обучении по развитию управленческих навыков руководителя, — озвучил губернатор Омской области.
Как сообщили в пресс-службе правительства, такого количества заявок не ожидали. Омичи проявили максимальный интерес.
— В правилах мы указывали, что в финале встретятся 200 человек. Однако в ходе подведения итогов дистанционного этапа было принято решение не отсекать ровно по этой отметке, а пригласить всех, кто набрал достаточно высокие баллы. Поэтому итоговое число участников, получивших приглашения в финал, составило 223 человека. Теперь все мы ожидаем финал, где участники встретятся уже друг с другом и с экспертами проекта. Мы с коллегами по Наблюдательному совету тоже будем присутствовать на очных испытаниях и следить за тем, чтобы соблюдались базовые принципы этого состязания — открытость, объективность и прозрачность, — рассказал председатель наблюдательного совета проекта «Омская область: ПРОдвижение», сенатор от Омской области Иван Евстифеев.
Напомним, что заявки принимали исключительно от жителей региона, либо экс-студентов омских вузов. Географическая принадлежность к региону стала основополагающей. Приветствовался управленческий опыт и другие професииональные навыки. Но самое главное — результаты, которые кандидаты показали на первых этапах конкурса.
Теперь финалистам предстоит пройти контрольное тистирование — таков пропуск в заключительный этап.
— Это обязательное мероприятие, в ходе которого участники этапа пройдут компьютерное тестирование, аналогичное тому, что было на дистанционном этапе, в присутствии экспертов. Таким образом, мы сможем убедиться, что все они прошли тест самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи, и значит заслужили право на участие в финале проекта, — добавил руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.
Итоги конкурса будут подведены в феврале текущего года.