В Омской области создадут совет по борьбе с нежеланием служить в армии

Для того, чтобы повысить сплоченность населения перед лицом этой угрозы, необходимо привить молодёжи уважение к «традиционным духовно-нравственным и семейным ценностям», одновременно принимая меры против распространения вредных идей. В число последних вошли идеи, ослабляющие в омичах гражданскую идентичность, дискредитирующие идеи служения Отечеству и формирующие негативное отношение к службе в армии.