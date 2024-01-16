В Омской области создадут совет по борьбе с нежеланием служить в армии

Правительство Омской области хочет организовать «Совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Документ о создании этой структуры сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает «Новый Омск». Напомним, что о подобных планах рассказывал в прошлом году Виталий Хоценко.
Совет, в который войдут представители духовенства, силовых структур и чиновники, призван защищать омичей от «чуждых» и «губительных» для них идей и ценностей, распространением которых, по мнению авторов документа, занимаются «недружественные государства».
Для того, чтобы повысить сплоченность населения перед лицом этой угрозы, необходимо привить молодёжи уважение к «традиционным духовно-нравственным и семейным ценностям», одновременно принимая меры против распространения вредных идей. В число последних вошли идеи, ослабляющие в омичах гражданскую идентичность, дискредитирующие идеи служения Отечеству и формирующие негативное отношение к службе в армии.
В состав совета, среди прочих, войдут митрополит Дионисий, бизнесмен Геннадий Фридман (как представитель иудейской общины), муфтий Духовного управления мусульман Бота Бакулин, несколько чиновников, глава УМВД Вячеслав Крюков и губернатор Виталий Хоценко. Он возглавит совет.