Нельзя расслабляться: в Крыму оценили план Запада в отношении полуострова

«Нам нельзя расслабляться, это точно. Одесса не у нас, мы находимся в зоне ударов, что мы ощущали на себе весь этот год. К счастью, артиллерия до нас не добивает — только ракеты, которых у них ограниченное количество, как и самолетов, с которых эти ракеты запускают. Но все равно опасность сохраняется, и расслабляться точно не стоит», — сказал председатель Госсовета РК на встрече с журналистами.
По мнению Константинова, США остаются главным бенефициаром украинского конфликта, а Великобритания, которая в последнее время стремится возглавить коалицию по поддержке Украины, действует с оглядкой на Вашингтон.
Политик убежден, что Запад продолжит оказывать киевскому режиму военную помощь в том или ином объеме, а разговоры о том, что у союзников Украины заканчивается оружие, являются элементом информационной войны.
Пока им (США и их сателлитам — ред.) этот конфликт ничего, кроме прибыли, не дает. Никаких издержек они не несут. ВПК у них работает, миллиарды идут, их люди не гибнут, гробы с их солдатами, как из Вьетнама или Афганистана, туда не привозят. Для них это управляемый хаос, и слабости с их стороны я не вижу. США очень сильны, они могут позволить себе вести несколько конфликтов одновременно. Именно они остаются главным координатором, а Британия давно утратила этот статус.
По его словам, «пока есть украинцы, готовые в том или ином виде идти на передовую и воевать, конфликт будет продолжаться».
Константинов отметил, что достичь мира на Украине очень важно. Однако, считает он, если Украина не будет отрезана от Черного моря и под ее контролем останется Одесса, оттуда будет исходить постоянная угроза для Крыма и России в целом, а также для Приднестровья.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Документ среди прочего предусматривает предоставление Украине «всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности»; предотвращение и сдерживание военной эскалации и «новой агрессии России»; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ на Украине.
Также в ходе визита в Киев британский премьер объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года.
По мнению ряда политических и военных экспертов, Великобритания стремится усилить свое влияние в юго-восточной Европе и на Кавказе, для чего им необходимо контролировать Черное море, в том числе Крым. Именно этим, полагают аналитики, обусловлено выделение Лондоном военной помощи Киеву.