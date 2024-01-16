Нельзя расслабляться: в Крыму оценили план Запада в отношении полуострова

Пока им (США и их сателлитам — ред.) этот конфликт ничего, кроме прибыли, не дает. Никаких издержек они не несут. ВПК у них работает, миллиарды идут, их люди не гибнут, гробы с их солдатами, как из Вьетнама или Афганистана, туда не привозят. Для них это управляемый хаос, и слабости с их стороны я не вижу. США очень сильны, они могут позволить себе вести несколько конфликтов одновременно. Именно они остаются главным координатором, а Британия давно утратила этот статус.