Миронов призвал к реформе «скорой помощи» после обращения врачей Кушвы к Путину

Он заявил, что расходы на здравоохранение в России необходимо повышать до 7% с нынешнего 1% — «тогда будут деньги и на зарплаты врачей, и на оснащение больниц и бригад медикаментами, оборудованием и транспортом». Миронов призвал кардинально пересмотреть подходы к работе «скорой» в стране: увеличить расходы, чтобы обеспечить возможность выезда врача, а не просто медработника, к пациенту на дом. По словам лидера социалистов, соответствующие обращения будут направлены в Минздрав и Правительство РФ.