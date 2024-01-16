Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным

«У меня с Путиным замечательные отношения, мы отлично ладим. И это хорошо, а не плохо», — заявил бывший президент.
Трамп отметил, что никогда не допустил бы начала украинского конфликта, а после своей победы на президентских выборах в США в 2024 году смог бы поспособствовать его скорейшему окончанию.
«Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу пригласить их, мы собираемся решить это очень быстро», — подчеркнул он.
Ранее нынешний американский лидер Джо Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным. По мнению главы Белого дома, переизбрание экс-президента создаст угрозу американской демократии.