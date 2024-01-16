ОАЭ отменили визу для граждан Узбекистана

Согласно документу, граждане Узбекистана освобождаются от визовых требований во время пребывания в ОАЭ на срок, не превышающий 30 дней. Протокол межправительственного сотрудничества подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в ОАЭ Абдулазиз Аккулов и заместитель министра иностранных дел ОАЭ Халид Абдулла Белхул. Документ официально вступит в силу 16 февраля 2024 года.