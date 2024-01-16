ОАЭ отменили визу для граждан Узбекистана

16 января в Министерстве иностранных дел ОАЭ был подписан протокол о сотрудничестве о взаимном освобождении от въездных виз между правительствами Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Согласно документу, граждане Узбекистана освобождаются от визовых требований во время пребывания в ОАЭ на срок, не превышающий 30 дней. Протокол межправительственного сотрудничества подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в ОАЭ Абдулазиз Аккулов и заместитель министра иностранных дел ОАЭ Халид Абдулла Белхул. Документ официально вступит в силу 16 февраля 2024 года.
Отмечается, что подписанный документ увеличивает количество безвизовых стран для граждан Узбекистана до 29 и поднимает Узбекистан на 71-е место в рейтинге Global Passport Power.