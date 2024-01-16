Орбан: ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников

«Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза», — сказал глава венгерского правительства. Он уточнил, что, по его мнению, финансовая помощь Украине должна поступать «из внебюджетных источников» ЕС.
Орбан также подтвердил, что Венгрия выступает против того, чтобы страны ЕС брали общий кредит ради оказания финансовой помощи Украине. По мнению Будапешта, для этого следует создать специальный фонд, в который смогут поступать средства как из государственных, так и частных источников. Венгрия готова «внести свой вклад из национального бюджета», заверил премьер, пресс-конференция которого транслировалась венгерскими телеканалами.
На последнем саммите ЕС в Брюсселе
По сообщениям из Брюсселя, Еврокомиссия приступила к подготовке новых предложений относительно финансирования Украины, и Орбан в одном из своих недавних заявлений приветствовал разработку плана Б. На совместной пресс-конференции с Фицо он предупредил, что если его мнение учтено не будет, то он вновь использует свое право вето на решения всего Евросоюза. В таком случае «нам придется этот процесс остановить», сказал премьер.
Совпадение позиций Венгрии и Словакии
Он также подтвердил, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине и урегулирование конфликта в этой стране мирным путем. В свою очередь Фицо отметил, что позиции Словакии и Венгрии по этому вопросу совпадают. Ранее он, как и Орбан, высказывался против поставок оружия в соседнюю страну. Лидеры двух стран заявили также, что выступают против нового пакта Евросоюза по миграции, предусматривающего принудительное расселение мигрантов и беженцев в странах сообщества.
Фицо впервые нанес визит в Венгрию после того, как занял пост премьер-министра Словакии 25 октября в результате победы его партии на парламентских выборах. В Будапеште он встретился также с президентом Венгрии Каталин Новак и обсудил с ней, в частности, сотрудничество в рамках Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Свою первую зарубежную поездку словацкий премьер по традиции совершил в Чехию.