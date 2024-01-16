Орбан: ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников

Он также подтвердил, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине и урегулирование конфликта в этой стране мирным путем. В свою очередь Фицо отметил, что позиции Словакии и Венгрии по этому вопросу совпадают. Ранее он, как и Орбан, высказывался против поставок оружия в соседнюю страну. Лидеры двух стран заявили также, что выступают против нового пакта Евросоюза по миграции, предусматривающего принудительное расселение мигрантов и беженцев в странах сообщества.