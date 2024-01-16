Более миллиона подписей уже собрано на площадках ЕР в поддержку выдвижения Путина

МОСКВА, 16 янв — РАПСИ. Более миллиона подписей с момента начала процедуры собрано на площадках «Единой России» в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Сегодня по всей стране проходит единый день сбора подписей: на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах МГЕР», — напомнил Турчак.
В Едином дне сбора подписей участвует около 20 тысяч волонтёров. Они в том числе выезжают в труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов сбора.
«Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани. На пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами, люди самых разных профессий и возрастов», — отметил Турчак.
По его мнению, всех их объединяет желание видеть Россию сильной, великой и независимой.
«И такой она может быть только с одним человеком во главе — с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — заключил Турчак.