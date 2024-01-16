Более миллиона подписей уже собрано на площадках ЕР в поддержку выдвижения Путина

«Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани. На пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами, люди самых разных профессий и возрастов», — отметил Турчак.