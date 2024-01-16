В Приднестровье призвали Санду отказаться от разжигания конфликта

Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. В ответ Тирасполь отменил так называемый льготный таможенный режим для фермеров из Дубоссарского района, владеющих сельхозугодьями, расположенными вдоль главной приднестровской автотрассы Рыбница — Тирасполь. А с 1 февраля юридические лица, зарегистрированные в Молдавии, но работающие в приднестровском регионе, будут платить за энергоресурсы по тарифам правобережья. Решение касается в том числе государственных структур и молдавских школ на территории Приднестровья.