Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети

О его словам, от жителей района поступает наибольшее число обращений с жалобами на скачки напряжения в электросетях.
Поручил руководству «Крымэнерго» и структурных подразделений предприятия до следующей недели, не дожидаясь замены трансформаторных подстанций, определить и предложить варианты технических решений, которые позволят стабилизировать ситуацию.
Он также подчеркнул, что работы необходимо организовать «в кратчайшие сроки хозспособом». Если же проблема не будет устранена по причине недоработок ответственных за данное направление лиц, кадровые решения будут приниматься незамедлительно, добавил Аксенов.
В Крыму и Севастополе без электричества после разгула стихии оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе. Полностью электроснабжение в республике удалось восстановить спустя неделю, четвертого декабря.