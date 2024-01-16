Путин раскритиковал отказ Украины от переговоров с Россией

«Отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров… Мы же договорились обо всем… Через день они выбросили в помойку все договоренности, сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы… сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон, и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад», — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.