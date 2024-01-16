Путин предупредил об очень серьезном ударе по государственности Украины

По словам президента, «формула мира» Зеленского (предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года и выплату компенсации Россией), которую обсуждают в Киеве, фактически запрещает контакты с Россией. Путин напомнил заявление переговорщика от Киева, главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Киев отказался от реализации соглашений, достигнутых в Стамбуле, после разговора с британским премьером Борисом Джонсоном. «Придурки, нет? Он [Арахамия] сам публично говорит, что если бы они пошли на это, то все давно бы закончилось», — сказал он.