МИДЕИ рассмотрит запрос Москвы на открытие участков на выборах президента РФ

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) получило от российской стороны запрос на открытие на своей территории избирательных участков к выборам президента России. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь МИДЕИ Игорь Захаров.
«Запрос об открытии избирательных участков к выборам президента РФ находится на рассмотрении, и ответ будет предоставлен в разумные сроки», — заявил Захаров.
Российский Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. ЦИК РФ принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.