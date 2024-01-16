МИДЕИ рассмотрит запрос Москвы на открытие участков на выборах президента РФ

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) получило от российской стороны запрос на открытие на своей территории избирательных участков к выборам президента России. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь МИДЕИ Игорь Захаров.