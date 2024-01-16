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Евросоюз проверит законы Украины на соответствие европейским

Европейский союз (ЕС) проверит законодательство Украины на соответствие своим законам. Об этом договорились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский, следует из заявления его офиса.
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Источник: AP 2023

«Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Давосе договорились о начале проверки украинского законодательства в рамках переговоров относительно членства Украины в ЕС», — сказано в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС. Кроме того, они отметили важность разблокирования решения о предоставлении Киеву помощи Евросоюзом на сумму 50 миллиардов евро.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Европейская комиссия готова пойти на уступки Венгрии, чтобы достичь компромисса по финансовой поддержке Киева.

ЕС
дипломатия