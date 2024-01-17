Власти Дрездена объяснили решение реконструировать мемориал жертвам бомбардировок

«В рамках реконструкции площади Альтмаркт еще в 2019 г. было принято решено изменить внешний вид мемориала. В результате было решено удалить выгравированную надпись с задней части каменной скамьи. Это было прописано в контракте на реконструкцию площади. Расположение надписи на скамье неоднократно становилось предметом критики, поскольку люди сидели спиной к тексту. Также туда постоянно наносили граффити», — говорится в пресс-релизе, который поступил в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
В 2020 году рядом со скамьей установили стелу с описанием объекта. Именно этот текст теперь будет дополнен. В частности, будут данные, что во время бомбардировок погибли 25 тыс. человек. Дата авианалетов — 13 февраля — «служит напоминанием о необходимости поддерживать и укреплять мир в Европе и во всем мире», добавлено в описание.
Прежняя надпись на каменной скамье была такой: «Это место памяти и поминовения. Здесь были преданы огню тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру».
Бургомистр Дрездена Дирк Хильберт выразил сожаление в связи с тем, что общественность не была проинформирована о намерениях переформатировать мемориал заранее. «В этом случае информация о запланированных действиях была необходима», — приводятся его слова в релизе.
В результате бомбардировки англо-американской авиацией
Американцы и британцы объясняли бомбардировки тем, что Дрезден как важный транспортный центр подвергся налетам с целью сделать невозможным движение транспорта в обход Берлина и Лейпцига. В то же время, ряд исследователей отмечают, что военное значение административного центра Саксонии и достигнутые военные результаты крайне не пропорциональны числу жертв среди гражданского населения.