Власти Дрездена объяснили решение реконструировать мемориал жертвам бомбардировок

В 2020 году рядом со скамьей установили стелу с описанием объекта. Именно этот текст теперь будет дополнен. В частности, будут данные, что во время бомбардировок погибли 25 тыс. человек. Дата авианалетов — 13 февраля — «служит напоминанием о необходимости поддерживать и укреплять мир в Европе и во всем мире», добавлено в описание.