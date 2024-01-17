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Власти Дрездена объяснили решение реконструировать мемориал жертвам бомбардировок

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Власти германского Дрездена еще пять лет назад решили убрать надпись с мемориала в память о жертвах англо-американских бомбардировок. Как говорится в пресс-релизе городских властей, это сделали в рамках реконструкции всей площади и самого мемориала. В частности, вместо старой надписи дополнят текст на расположенной там стеле.
Дрезден Альтмаркт
Источник: AP 2023

«В рамках реконструкции площади Альтмаркт еще в 2019 г. было принято решено изменить внешний вид мемориала. В результате было решено удалить выгравированную надпись с задней части каменной скамьи. Это было прописано в контракте на реконструкцию площади. Расположение надписи на скамье неоднократно становилось предметом критики, поскольку люди сидели спиной к тексту. Также туда постоянно наносили граффити», — говорится в пресс-релизе, который поступил в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

В 2020 году рядом со скамьей установили стелу с описанием объекта. Именно этот текст теперь будет дополнен. В частности, будут данные, что во время бомбардировок погибли 25 тыс. человек. Дата авианалетов — 13 февраля — «служит напоминанием о необходимости поддерживать и укреплять мир в Европе и во всем мире», добавлено в описание.

Прежняя надпись на каменной скамье была такой: «Это место памяти и поминовения. Здесь были преданы огню тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру».

Бургомистр Дрездена Дирк Хильберт выразил сожаление в связи с тем, что общественность не была проинформирована о намерениях переформатировать мемориал заранее. «В этом случае информация о запланированных действиях была необходима», — приводятся его слова в релизе.

В результате бомбардировки англо-американской авиацией 13—15 февраля 1945 года саксонской столицы погибли, по некоторым данным, около 25 тыс. человек. Более половины зданий были уничтожены или серьезно повреждены. На Дрезден было сброшено около 2,4 тыс. тонн фугасных и почти 1,5 тыс. тонн зажигательных бомб.

Американцы и британцы объясняли бомбардировки тем, что Дрезден как важный транспортный центр подвергся налетам с целью сделать невозможным движение транспорта в обход Берлина и Лейпцига. В то же время, ряд исследователей отмечают, что военное значение административного центра Саксонии и достигнутые военные результаты крайне не пропорциональны числу жертв среди гражданского населения.

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