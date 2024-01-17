В ГД предложили расширить список преступлений, за которые лишат гражданства

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России: в список предлагается добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, а также, в частности, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.