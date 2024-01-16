Салливан заявил о формировании нового миропорядка

Владимир Путин высказал мнение, что именно Россия и Китай строят «справедливый миропорядок», в то время как западные страны «делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир», который «их устраивает и выгоден им». Последние «пытаются подменить систему международного права» неким порядком, «основанным на правилах, которые никто не видел». И эти правила используются «в корыстным целях» и меняются «в угоду текущей политической конъюнктуре когда угодно и как угодно», в соответствии с интересами отдельных стран, заявил президент России. Однако тренд на многополярность будет только усиливаться, эта тенденция неизбежна, считает российский лидер, и те, кто не захочет этому тренду следовать, будут проигрывать.