Власти Крыма продолжат национализировать имущество украинских олигархов

В 2024 году власти Республики Крым продолжат национализировать объекты имущества украинских олигархов. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
По его словам, сейчас в республике «работает антитеррористическая комиссия, деятельность которой закрыта». Как считает Константинов, в этом году она примет новые решения по национализации активов украинских олигархов.
По мнению главы парламента, эта мера себя оправдала, так как «очистила» полуостров от экономического присутствия.
Напомним, в октябре 2022 года Госсовет Крыма разрешил признать собственностью республики имущество иностранных государств и их граждан, осуществляющих подрывную деятельность против России. В собственность Крыма перешли 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавшим 77 юридическим и физическим лицам. Но эти данные будут постоянно уточнять и дополнять новыми объектами.
Ранее сообщалось о том, что власти Крыма изъяли более одной тысячи объектов украинских олигархов.