Власти Крыма продолжат национализировать имущество украинских олигархов

Напомним, в октябре 2022 года Госсовет Крыма разрешил признать собственностью республики имущество иностранных государств и их граждан, осуществляющих подрывную деятельность против России. В собственность Крыма перешли 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавшим 77 юридическим и физическим лицам. Но эти данные будут постоянно уточнять и дополнять новыми объектами.