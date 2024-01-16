ФРГ окажет помощь Украине более чем на семь миллиардов евро

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, о чем сообщила пресс-служба правительства Германии. Стороны обсудили продолжение помощи Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, лидеры согласились на необходимости продолжать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украины.
«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро», — говорится в сообщении.
По объемам выделенной Украине помощи с момента начала специальной военной операции США занимают первое место, а Германия — второе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.