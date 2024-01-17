Захарова назвала бессмысленной и вредной встречу по Украине в Давосе

Первая подобная встреча состояла в июне 2023 г. в Дании, следующая — в августе в Саудовской Аравии, затем — в октябре на Мальте. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказал мнение, что встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира» в Давосе может стать последней на этом уровне. По его словам, в процесс мирного урегулирования на Украине необходимо включать Россию.