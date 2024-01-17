Захарова назвала бессмысленной и вредной встречу по Украине в Давосе

«Подобные встречи закрывают путь для полезных реалистичных инициатив стран Глобального Юга, нацеленных на устранение первопричин кризиса, которые заключаются в пренебрежительном игнорировании Западом и его киевскими подручными законных интересов России в сфере безопасности», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое мирное урегулирование украинского кризиса, считает Захарова, возможно только через возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу при полном уважении прав и свобод граждан всех национальностей, проживающих на территории страны.
Первая подобная встреча состояла в июне 2023 г. в Дании, следующая — в августе в Саудовской Аравии, затем — в октябре на Мальте. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказал мнение, что встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира» в Давосе может стать последней на этом уровне. По его словам, в процесс мирного урегулирования на Украине необходимо включать Россию.
В ноябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 перечислил 10 условий так называемой «формулы мира», среди которых — восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В Кремле заявили, что поиск властями Украины «формулы мира» без участия России в этом процессе является абсурдом и не имеет шансов на успех.