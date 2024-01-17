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Захарова назвала бессмысленной и вредной встречу по Украине в Давосе

Все встречи в «копенгагенском формате», включая заседание в Давосе, являются бессмысленными и вредными для урегулирования украинского кризиса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам Захаровой, «принципы мира для Украины», которые пытаются выработать на таких встречах нежизнеспособны, так как основаны на «абсурдной и неприемлемой “формуле мира” Зеленского».
Давос
Источник: Reuters

«Подобные встречи закрывают путь для полезных реалистичных инициатив стран Глобального Юга, нацеленных на устранение первопричин кризиса, которые заключаются в пренебрежительном игнорировании Западом и его киевскими подручными законных интересов России в сфере безопасности», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое мирное урегулирование украинского кризиса, считает Захарова, возможно только через возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу при полном уважении прав и свобод граждан всех национальностей, проживающих на территории страны.

Первая подобная встреча состояла в июне 2023 г. в Дании, следующая — в августе в Саудовской Аравии, затем — в октябре на Мальте. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказал мнение, что встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира» в Давосе может стать последней на этом уровне. По его словам, в процесс мирного урегулирования на Украине необходимо включать Россию.

В ноябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 перечислил 10 условий так называемой «формулы мира», среди которых — восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В Кремле заявили, что поиск властями Украины «формулы мира» без участия России в этом процессе является абсурдом и не имеет шансов на успех.

Захарова Мария
дипломатия
переговоры