Президентскую гонку в США покинул еще один соперник Трампа

Хатчинсону 73 года, он был одним из немногих кандидатов от республиканцев, открыто критиковавших Трампа и призывавших его выйти из предвыборной гонки в связи с многочисленными проблемами с законом. Хатчинсон предупреждал, что Трампа могут признать виновным во время республиканских праймериз, что ввергнет партию в хаос. Во время первых дебатов Хатчинсон пообещал никогда не поддерживать Трампа, если того осудят по уголовному делу, из-за чего его освистали.