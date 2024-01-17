Юрий Шалабаев обратился к Владимиру Путину о продлении программы ФКГС

Из более 7 тыс. представителей МСУ, участвовавших в форуме, возможность лично пообщаться с руководителем государства получили около 20 человек, в том числе глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Мэр столицы Приволжья затронул вопрос качества и комфортности городской среды. В частности, по программе «Формирование комфортной городской среды» только в Нижнем Новгороде было благоустроено более 160 общественных пространств. Согласно приведённым данным, 78% нижегородцев считают ситуацию в сфере благоустройства хорошей. Высокую оценку чиновник связал с тем, что именно люди сами решают, что, где и как благоустраивать.
В связи с этим подобные практики нашли своё дальнейшее выражение в форме муниципальных и региональных программ инициативного бюджетирования. В пример он привёл губернаторскую программу в Нижегородской области «Вам решать!». Кроме того, 80% программы ремонта дорог в прошлом году в областном центре выполено по обращениям жителей, в том числе оставленным в социальных сетях и по другим каналам коммуникации.
«Люди не только поддерживают, но и благодарят на самом деле Вас за ранее принятое решение, которое позволяет проводить такие преобразования во всех населённых пунктах страны».
При это он отметил, что реализация федеральной программы в этом году завершается, а, видя примеры уже сделанного, запрос от жителей растёт. Т.к. такие проекты требуют огромных объёмов бюджетных средств глава Нижнего Новгорода попросил и в дальнейшем поддерживать процесс развития городской среды.
«Результаты есть, это точно. Есть они благодаря вам… Потому что у нас получилось то, о чём я вас просил, а именно, я просил вас включить в этот процесс людей: 14,2 миллиона человек приняли участие в этой совместной работе».
Президент добавил, что программа будет не только продлена, но и увеличена на 5 млрд рублей. Однако они будут направлены в регионы Дальнего Востока.
Ранее сообщалось, что стартовал набор волонтёров Всероссийского голосования за объекты будущего благоустройства.