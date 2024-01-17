Путин 17 января обсудит с членами правительства проблемы Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин 17 января проведет совещание с членами правительства РФ. В ходе совещания будут рассматриваться вопросы, поднятые в ходе общения главы государства с предпринимателями Дальневосточного федерального округа во время недавнего визита в Анадырь и Хабаровск, сообщает ИА PrimaMedia.