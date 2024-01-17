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Путин 17 января обсудит с членами правительства проблемы Дальнего Востока

С докладами выступят несколько министров.
Путин Владимир
Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин 17 января проведет совещание с членами правительства РФ. В ходе совещания будут рассматриваться вопросы, поднятые в ходе общения главы государства с предпринимателями Дальневосточного федерального округа во время недавнего визита в Анадырь и Хабаровск, сообщает ИА PrimaMedia.

С докладами выступят вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Владимир Путин 10—11 января 2023 года побывал с рабочей поездкой на Чукотке и в Хабаровском крае. В Хабаровске глава государства встретился с региональным бизнесом и ознакомился с комплексными планами развития дальневосточных городов.

Путин Владимир