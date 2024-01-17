Путин предложил россиянам самим копить на пенсию

Иными словами самостоятельное накопление пенсии называется программой долгосрочных сбережений. Работает система по принципу брокерской компании: на счет кладутся деньги, а фонд инвестирует их в ценные бумаги, которые по его мнению принесут прибыль. Планируется, что инвестировать средства россиян будут в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов, недвижимость и другие активы.