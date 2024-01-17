Путин предложил россиянам самим копить на пенсию

Глава РФ Владимир Путин поручил правительству усилить работу по привлечению россиян к инвестированию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). По его словам, сумма вложений должна составлять не менее 250 млрд рублей.
«Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами», — говорится в перечне поручений по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!
В 2024 году от россиян ожидают 250 млрд рублей, в 2026 — не менее 1% ВВП страны. Курировать работу по привлечению денег россиян будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Иными словами самостоятельное накопление пенсии называется программой долгосрочных сбережений. Работает система по принципу брокерской компании: на счет кладутся деньги, а фонд инвестирует их в ценные бумаги, которые по его мнению принесут прибыль. Планируется, что инвестировать средства россиян будут в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов, недвижимость и другие активы.
Программа работает в России с 1 января 2024 года.