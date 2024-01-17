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Был спортивным и трудолюбивым: военнослужащий из Куйтунского района погиб в зоне СВО

Житель Куйтунского района погиб в зоне проведения СВО.
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Источник: Reuters

В Куйтунском районе простились с 31-летним Третьяковым Дмитрием Петровичем, погибшим во время проведения СВО. Об этом сообщают в администрации района.

— О Дмитрии говорят, как о дисциплинированном человеке, который был очень трудолюбив и эрудирован. Сибиряк был спокойным по характеру, избегал конфликтов. В школе пользовался авторитетом среди одноклассников, — отмечают в администрации.

В школе Дмитрий показал себя активным ребенком, любил спорт, участвовал в общественных мероприятиях поселка Панагино, откуда был родом.

После школы, сибиряк закончил железнодорожное училище в Зиме, в 2010 был призван в армию. После возвращения устроился работать в Куйтуне, материально помогал маме, сестре и племяннику.

11 августа 2023 года Дмитрий отправился служить по контракту. Погиб он 3 января 2024 года.