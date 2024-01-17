Был спортивным и трудолюбивым: военнослужащий из Куйтунского района погиб в зоне СВО

В Куйтунском районе простились с 31-летним Третьяковым Дмитрием Петровичем, погибшим во время проведения СВО. Об этом сообщают в администрации района.
— О Дмитрии говорят, как о дисциплинированном человеке, который был очень трудолюбив и эрудирован. Сибиряк был спокойным по характеру, избегал конфликтов. В школе пользовался авторитетом среди одноклассников, — отмечают в администрации.
В школе Дмитрий показал себя активным ребенком, любил спорт, участвовал в общественных мероприятиях поселка Панагино, откуда был родом.
После школы, сибиряк закончил железнодорожное училище в Зиме, в 2010 был призван в армию. После возвращения устроился работать в Куйтуне, материально помогал маме, сестре и племяннику.
11 августа 2023 года Дмитрий отправился служить по контракту. Погиб он 3 января 2024 года.